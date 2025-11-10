Сафонов пропустил тренировку сборной России по футболу

Голкипер ПСЖ прибудет в расположение команды позднее

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов пропустил тренировку сборной России по футболу в Новогорске, так как прилетит в расположение команды позже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Всего в занятии в общей группе принимают участие 27 человек. По индивидуальной программе работают защитники Александр Черников и Руслан Литвинов, полузащитник Лечи Садулаев и нападающий Николай Комличенко. Отсутствуют на тренировке защитник Александр Сильянов и полузащитник Дмитрий Баринов. Сафонов присоединится к команде в Санкт-Петербурге.

12 ноября сборная России на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге сыграет с командой Перу, 15 ноября на стадионе "Фишт" в Сочи встретится с командой Чили.