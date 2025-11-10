Тарасова надеется, что в РФ не будут соревноваться трансгендеры

Татьяна Тарасова © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова надеется, что в отечественном спорте не будут выступать трансгендеры. Об этом она рассказала ТАСС.

Ранее газета The Times сообщила, что Международный олимпийский комитет запретит трансгендерным спортсменам выступать в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

"Это правильное решение. У нас из таких вроде бы никого нет. И надеюсь, что такого не будет", - сказала Тарасова.