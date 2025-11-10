Бывший боец UFC Кастро найден мертвым в США

Бразилец с июля этого года отбывал тюремный срок в штате Флорида из-за обвинений в домашнем насилии в отношении своей жены

Редакция сайта ТАСС

Годофредо Кастро (слева) © Ed Mulholland/ Getty Images

ТАСС, 10 ноября. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Годофредо Кастро был найден мертвым в тюрьме в США в 38 лет. Об этом сообщает портал R7 Esportes.

Причина смерти не уточняется.

По информации портала, боец с июля этого года отбывал тюремный срок в штате Флорида из-за обвинений в домашнем насилии в отношении своей жены.

В активе Кастро 14 побед и 7 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся. Он провел 11 поединков в UFC с 2012 по 2018 год. Позапрошлый бой бразильца состоялся в российской лиге RCC в 2019 году против Павла Гордеева и был признан несостоявшимся.