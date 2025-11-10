Баринов и Сильянов не сыграют за сборную России в ноябре из-за повреждений

Команда проведет матчи со сборными Перу и Чили

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Баринов © Михаил Синицын/ ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов и Александр Сильянов не сыграют за сборную России в ноябрьских товарищеских матчах из-за повреждений. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

"Баринов и Сильянов пропустят сбор. Они не помогут сборной. [Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей] Сафонов прилетит в Санкт-Петербург, по логистике проще", - сказал Карпин.

Сборная России проведет товарищеский матч с перуанцами 12 ноября в Санкт-Петербурге. Игра с командой Чили пройдет 15 ноября в Сочи.