Колобков заявил, что допуск трансгендеров к Играм ставит олимпизм под угрозу

МОК запретит трансгендерным спортсменам выступать в женских соревнованиях на Олимпийских играх

Редакция сайта ТАСС

Павел Колобков © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Допуск трансгендеров до участия в женских соревнованиях ставит принципы соревновательности и олимпийского движения под угрозу. Такое мнение ТАСС высказал бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

Ранее газета The Times сообщила, что Международный олимпийский комитет запретит трансгендерным спортсменам выступать в женских соревнованиях на Олимпийских играх. В пресс-службе МОК сообщили ТАСС, что окончательное решение по участию траснгендеров еще не принято.

Читайте также

МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

"Полностью поддерживаю давно назревшее, а точнее уже перезревшее решение МОК. Участие таких спортсменов нарушает основополагающий принцип равных возможностей в спорте. Во-вторых, их допуск - это, в принципе, начало конца олимпийского движения и какой-либо соревновательности, и совершенно правильно, что МОК все-таки обратил на это внимание. Иного шага быть и не могло, поскольку все это нарушало принципы олимпизма и ставило его существование под прямую угрозу", - отметил Колобков.

На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.

В Токио впервые в Олимпийских играх принял участие спортсмен-трансгендер. Среди женщин на соревнованиях по тяжелой атлетике выступила новозеландка Лорел Хаббард в весовой категории до 87 кг, заняв последнее место и не сумев выполнить ни одной попытки.