МОК еще не принял финального решения по участию трансгендеров в ОИ

Рабочая группа продолжает обсуждение этого вопроса, сообщили в организации

Редакция сайта ТАСС

© Robert Hradil/ Getty Images

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял окончательного решения по поводу участия трансгендеров в Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее газета The Times сообщила, что МОК запретит трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх.

"Директор МОК по вопросам здравоохранения, медицины и науки представил обновленную информацию членам МОК на прошлой неделе в ходе заседаний комиссии МОК. Рабочая группа продолжает обсуждение этого вопроса, и решения пока не приняты. Дополнительная информация будет предоставлена в надлежащее время", - сообщили в пресс-службе МОК.

На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.

На летней Олимпиаде в Токио впервые принял участие спортсмен-трансгендер. Среди женщин на соревнованиях по тяжелой атлетике выступила новозеландка Лорел Хаббард в весовой категории до 87 кг, заняв последнее место и не сумев выполнить ни одной попытки.