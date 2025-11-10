Минаков считает, что об олимпийских перспективах пловцов пока говорить рано

По мнению спортсмена, у российской команды сейчас хороший состав

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут нескоро, поэтому пока рано говорить о перспективах российских пловцов. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира Андрей Минаков.

Ранее председатель Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин выразил уверенность в том, что российские пловцы выступят на Олимпиаде 2028 года.

"Пока рано делать заявления, до Олимпиады два с половиной года. Тем не менее у нас очень хороший состав, великолепный коллектив, который может развиваться. Не могу сказать, кто где будет, но мы приложим максимум усилий для успешного выступления", - сказал Минаков.