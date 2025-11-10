Вратарь Сафонов должен сыграть в матче сборной России с командой Перу

Встреча пройдет 12 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге

Вратарь сборной России Матвей Сафонов © Дмитрий Рогулин/ ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов предварительно должен сыграть в товарищеском матче между футбольными сборными России и Перу. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

Встреча пройдет 12 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

"Если Валерий Георгиевич [Карпин] (главный тренер сборной России - прим. ТАСС) утвердит, то Сафонов сыграет с Перу. А Агкацев - с Чили. Это предварительно", - сказал Кафанов.

15 ноября сборная России в Сочи сыграет с командой Чили.