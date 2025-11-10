Чикунова считает, что все россияне достойны выступать на соревнованиях

Международная федерация плавания допускает российских спортсменов в нейтральном статусе

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Все российские спортсмены заслуживают выступать на международных соревнованиях. Такое мнение журналистам высказала серебряный призер чемпионата мира по плаванию Евгения Чикунова.

"Я очень надеюсь, что скоро подтянутся и другие федерации. Хочется, чтобы наши спортсмены выступали на международной арене. Я очень рада, что наша федерация смогла добиться для нас участия в международных соревнованиях. У нас сильнейшие спортсмены в стране, все заслуживают выступать", - сказала Чикунова.

4 ноября Международная федерация плавания допустила российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года. Ранее такую возможность получили российские спортсмены в индивидуальных дисциплинах.