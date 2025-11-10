Кафанов высказался о перспективах вратаря Сафонова в ПСЖ

Россиянин в этом сезоне еще не играл за французский клуб

Редакция сайта ТАСС

Матвей Сафонов © Михаил Терещенко/ ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 ноября. /ТАСС/. Российскому вратарю Матвею Сафонову позволят провести серию матчей за французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". Такое мнение журналистам высказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Сафонов в этом сезоне еще не играл за ПСЖ. Основным голкипером является француз Люка Шевалье.

"Сейчас играет Шевалье, думаю, что дадут серию [Сафонову], он сыграет. Думаю, что да, опасаются, что Матвей вытеснит Шевалье. Он же долго стоит", - сказал Кафанов.

"Общались с Матвеем, если коротко, играть хочет, но понимает, что играет один вратарь. У Матвея так сложилось, что он в карьере был первым. У Матвея такая ситуация впервые", - добавил он.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.