Минспорт в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Ромашиной

10 ноября об уходе с поста главного тренера объявила Татьяна Покровская, Ромашина сменит ее на этой должности

Светлана Ромашина © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Светланы Ромашиной на пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

10 ноября об уходе с поста главного тренера объявила Татьяна Покровская. Позднее стало известно, что Ромашина сменит ее на этой должности. Кандидатуру Ромашиной должен утвердить Минспорт.

"Министерство спорта России в ближайшее время рассмотрит представление Федерации водных видов спорта России о назначении Светланы Ромашиной новым главным тренером сборной по синхронному плаванию и примет соответствующее решение. Мы поддерживаем процесс обновления кадров в национальных командах, основанный на принципах преемственности. Татьяна Николаевна Покровская - легенда отечественного синхронного плавания, человек, создавший систему, принесшую России десятки медалей на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Ее колоссальный опыт и авторитет будут востребованы и дальше благодаря тому, что она назначена советником главы федерации Дмитрия Мазепина", - сказал Дегтярев.

"Выдвижение кандидатуры выдающейся спортсменки, семикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной на пост главного тренера - серьезное предложение. Уверен, что объединение энергии новой генерации тренеров и опыта заслуженных наставников позволит сохранить лидерство России в мировом синхронном плавании", - добавил он.

Покровской 75 лет. Она занимала пост главного тренера сборной России с 1998 года. Под ее руководством национальная команда завоевывала все золотые медали на шести подряд Олимпиадах начиная с 2000 года. Российские синхронистки не были допущены до участия в Играх-2024.

Ромашиной 36 лет, она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Россиянка семь раз побеждала на Олимпийских играх, 21 раз становилась чемпионкой мира и 13 - победительницей чемпионатов Европы. Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009-2012 и в 2015-2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013-2014 годах и с 2019 года), а также в соло и в группе. В мае 2025 года Колесниченко взяла паузу в карьере из-за декрета.