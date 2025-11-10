СКА обыграл "Авангард" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу петербуржцев

Редакция сайта ТАСС

Игроки СКА © Софья Сандурская/ ТАСС

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 1:0 одержал победу над омским "Авангардом" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу забросил Игнат Лутфуллин (18-я минута). Для него этот гол стал дебютным в КХЛ.

СКА располагается на седьмой строчке Западной конференции, набрав 26 очков в 24 матчах. "Авангард" занимает третье место на Востоке. В активе клуба 31 очко после 23 встреч.

Следующий матч СКА на выезде проведет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 12 ноября. "Авангард" на следующий день примет челябинский "Трактор".