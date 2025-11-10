Заявленные на юниорский ЧМ российские гимнасты получили нейтральный статус

На турнире выступят Арсений Духно и Милана Каюмова

Арсений Духно © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус заявленным для участия в юниорском чемпионате мира россиянам Арсению Духно и Милане Каюмовой. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Юниорский чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в столице Филиппин Маниле с 20 по 24 ноября. В турнире планируют принять участие не менее 265 гимнастов, включая белоруску Софию Штыхецкую и двух россиян.

"Духно и Каюмова вылетят в Манилу 14 ноября", - рассказала ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Духно выступал в начале октября вне конкурса на взрослом чемпионате России и набрал тогда лучшую сумму баллов в личном многоборье, опередив победителя соревнований Даниела Маринова.