"Аталанта" объявила об увольнении Юрича с поста главного тренера

Хорват возглавлял команду с июня 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Иван Юрич © Timothy Rogers/ Getty Images

РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" объявил об увольнении хорвата Ивана Юрича с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт тренера с клубом был рассчитан до июня 2027 года.

"Футбольный клуб "Аталанта" благодарит Ивана Юрича и его сотрудников за преданность делу и желает им всего наилучшего в будущем", - написано в заявлении клуба.

Юричу 50 лет, он являлся главным тренером "Аталанты" с июня 2025 года. Также он работал в итальянских "Дженоа", "Вероне", "Торино", "Роме" и английском "Саутгемптоне".

"Аталанта" располагается на 13-й строчке чемпионата Италии, набрав 13 очков после 11 встреч.