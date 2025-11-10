"Аталанта" объявила об увольнении Юрича с поста главного тренера
Редакция сайта ТАСС
16:42
РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Аталанта" объявил об увольнении хорвата Ивана Юрича с поста главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт тренера с клубом был рассчитан до июня 2027 года.
"Футбольный клуб "Аталанта" благодарит Ивана Юрича и его сотрудников за преданность делу и желает им всего наилучшего в будущем", - написано в заявлении клуба.
Юричу 50 лет, он являлся главным тренером "Аталанты" с июня 2025 года. Также он работал в итальянских "Дженоа", "Вероне", "Торино", "Роме" и английском "Саутгемптоне".
"Аталанта" располагается на 13-й строчке чемпионата Италии, набрав 13 очков после 11 встреч.