FIG дала нейтральный статус российскому тренеру, который ранее получил отказ

Валентину Суходольскому в марте было отказано в получении статуса из-за совместного фото с бывшим министром спорта РФ Олегом Матыциным

Редакция сайта ТАСС

Илья Заика © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус российскому тренеру по спортивной гимнастике Валентину Суходольскому, который в марте получил отказ в его получении из-за совместного фото с бывшим министром спорта РФ Олегом Матыциным. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Суходольский является личным тренером участника чемпионата мира 2025 года в Индонезии Ильи Заики. После первоначального отказа в получение нейтрального статуса специалист подал иск к FIG в Спортивный арбитражный суд (CAS), но в середине августа он был отозван.

Как рассказал ранее ТАСС сам Суходольский, он получил от Международной федерации гимнастики отказ в присвоении нейтрального статуса за то, что сфотографировался с бывшим министром спорта РФ Матыциным. Основанием для отказа Суходольскому в получении нейтрального статуса стал тот факт, что Матыцин, занимавший пост министра спорта РФ до мая 2024 года, был ранее включен в санкционные списки.