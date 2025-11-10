Пловец Колесников рассказал, что никогда не хотел взять автограф у Фелпса

По словам спортсмена, тогда пришлось бы заполнять всю коллекцию автографов

КАЗАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по плаванию россиянин Климент Колесников никогда не стремился взять автограф у 23-кратного олимпийского чемпиона американца Майкла Фелпса. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее Колесников выиграл две золотые медали на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

"У меня уже этих медалей много, места остается дома все меньше. Дети ко мне часто подходят, просят автографы, иногда отдаю медали им. Иной раз дети, которые просят автографы, даже не знают меня. Для медалей с больших соревнований хотелось бы сделать какую-то витрину", - сказал Колесников.

"Хотел бы я взять автограф у Фелпса? Я никогда к этому не стремился, потому что знаю, что если возьму автограф у одного, тогда нужно будет заполнять всю коллекцию. Я одним не остановлюсь, тогда нужен будет альбом, и я бы подходил уже ко всем", - отметил спортсмен.

Чемпионат России проходит в Казани и завершится 12 ноября.