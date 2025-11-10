FIE пригрозила отменой турниров за недопуск спортсменов

Все допущенные спортсмены должны иметь возможность участвовать в соревнованиях и мероприятиях FIE без какой-либо формы дискриминации

© Stuart Franklin/ Getty Images for Saudi Games

ТАСС, 10 ноября. Международная федерация фехтования (FIE) будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска на них спортсменов по национальному признаку. Об этом сообщает пресс-служба FIE.

Ранее израильтяне не получили визы для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Джакарте с 19 по 25 октября.

"В связи с только что начавшимся сезоном-2025/26 и во избежание каких-либо проблем, исполнительный комитет FIE хочет подчеркнуть следующие принципы: все допущенные спортсмены, команды и спортивные должностные лица должны иметь возможность участвовать в соревнованиях и мероприятиях FIE без какой-либо формы дискриминации, в соответствии с уставом FIE, Олимпийской хартией и основополагающими принципами недискриминации, автономии и политического нейтралитета, регулирующими олимпийское движение. Поэтому FIE будет проявлять крайнюю бдительность при распределении своих соревнований и мероприятий. В случае отсутствия гарантий FIE будет готова принять соответствующие меры, включая, помимо прочего, перенос или отмену мероприятия", - говорится в документе на официальном сайте FIE.

22 октября Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не проводить соревнования в Индонезии из-за отказа страны выдать въездные визы израильской сборной по спортивной гимнастике. Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.