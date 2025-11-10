"Факел" обыграл костромской "Спартак" в матче Первой лиги

Воронежцы занимают второе место в турнирной таблице

ВОРОНЕЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Футболисты воронежского "Факела" со счетом 3:2 обыграли костромской "Спартак" в матче 18-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Воронеже.

Забитыми мячами в составе "Факела" отметились Белайди Пуси (41-я и 64-я минуты), Абдулла Багамаев (51). У "Спартака" отличился Николай Тарасов (57, 68).

"Спартак" занимает третье место турнирной таблицы Первой лиги, набрав 33 очка. "Факел" с 39 очками располагается на второй строчке. Лидирует "Урал" (39 очков в 18 матчах).

В следующем туре "Факел" 16 ноября в гостях встретится с саратовским "Соколом". "Спартак" 17 ноября примет московскую "Родину".