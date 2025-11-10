"Сибирь" продлила серию поражений до 10 матчей в КХЛ, уступив "Спартаку"

Встреча завершилась со счетом 6:3

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Спартака" © Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:3 обыграл новосибирскую "Сибирь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нэйтан Тодд (13-я минута), Михаил Мальцев (26 и 32), Егор Филин (32, 40) и Никита Коростелев (60). У проигравших отличились Вячеслав Лещенко (10), Скотт Уилсон (29), Владислав Кара (30).

"Сибирь" продлила серию поражений до 10 матчей в КХЛ и располагается на 11-й строчке Восточной конференции, набрав 17 очков в 24 матчах. "Спартак" занимает шестое место на Западе. В активе клуба 29 очков после 24 встреч.

В следующем матче "Спартак" примет ярославский "Локомотив". "Сибирь" на выезде сыграет с минским "Динамо". Обе встречи пройдут 12 ноября.