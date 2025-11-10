Болельщик скончался во время матча Итогового турнира ATP

78-летний мужчина был доставлен в больницу во время матча между Музетти и Фрицем

РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Болельщик скончался во время матча группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) между итальянцем Лоренцо Музетти и американцем Тейлором Фрицем. Об этом сообщила La Gazzetta dello Sport.

Мужчине было 78 лет. Он был доставлен со стадиона в больницу в критическом состоянии, но врачи не смогли его спасти.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Фрица.

Итоговый турнир ATP проходит с 10 по 16 ноября в Турине. В соревновании принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Впервые с 2018 года на этом турнире не выступают российские спортсмены.