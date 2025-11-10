Тренер "Сибири" опроверг запрет игрокам пить воду на тренировках

Ранее сообщалось о запрете игрокам пить воду на тренировках и хранить в раздевалке предметы личного пользования

Главный тренер "Сибири" Вячеслав Буцаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Информация о том, что хоккеистам "Сибири" запрещают пить воду во время тренировок, является неправдой. Об этом журналистам рассказал главный тренер новосибирской команды Вячеслав Буцаев.

Ранее Telegram-канале "Хоккейные сливки" сообщил о запрете игрокам пить воду на тренировках и хранить в раздевалке предметы личного пользования, в том числе иконы. "Сибирь" в матче со "Спартаком" в Москве потерпела 10-е поражение подряд (3:6).

"Мы все адекватные, это все бред от лукавого. Есть определенные моменты в тренировочном процессе, когда это можно и нужно, - сказал Буцаев. - Поверьте, никто воду не отменял. Думаю, это все отговорки. Есть иконы, болельщики на встрече с командой подарили одну. Не надо выдумывать то, чего нет. Понимаю сарказм, может, после таких игр и водки выпить надо".

В следующем матче "Сибирь" на выезде сыграет с минским "Динамо" 12 ноября.