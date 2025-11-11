Александра Могильного ввели в Зал хоккейной славы

ОТТАВА, 11 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, победитель чемпионата мира и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Торжественная церемония прошла в ночь на вторник по московскому времени. Могильный не принял участия в мероприятии, выступив с речью по видео. Россиянин входил в число номинантов на попадание в Зал хоккейной славы с 2009 года.

"Знаете, я не люблю ранние пробуждения, но когда в три часа ночи на моем телефоне появился код города 416 (код города Торонто - прим. ТАСС), а прекрасные голоса, которых я так долго ждал, произнесли: "Привет, Алекс", я понял, что произошло что-то особенное, - сказал Могильный. - Не важно, болели ли вы за меня или против, вы подталкивали меня к тому, чтобы стать лучше. Я так разволновался, что не смог вернуться в постель. Этот вид спорта ничто без своего сообщества. Хоккей дал мне все, и самое замечательное в нем - это его способность объединять людей, страны, разные стили жизни и истории. Я очень надеюсь, что моя история вдохновит еще одного ребенка из маленького российского городка мечтать о большем".

Новоиспеченный член Зала хоккейной славы отметил огромную роль и заслугу в успешности своей карьеры бывшего главного тренера московского ЦСКА Виктора Тихонова, который пригласил его в состав армейцев. "Эти годы сформировали меня как человека и игрока, - сказал Могильный. - Тренер Тихонов был неустанен в своем стремлении к совершенству. Он задал стандарт, к которому я стремился на протяжении всей карьеры. Меня буквально вылепили гиганты этого вида спорта".

Могильному 56 лет. Он является олимпийским чемпионом (1988), чемпионом мира (1989) и обладателем Кубка Стэнли (2000). В Национальной хоккейной лиге выступал за "Баффало", "Ванкувер", "Нью-Джерси" и "Торонто". В составе московского ЦСКА он стал трехкратным чемпионом СССР.

В начале мая 1989 года Могильный сбежал в США из расположения сборной СССР после заключительного матча чемпионата мира, который проходил в Швеции. Исчезновение Могильного в советской команде обнаружилось 3 мая, игрок на следующий день отправился за океан с представителями "Баффало". В 1994 году Могильному, который прилетел с остальными российскими игроками НХЛ для участия в турне сборной "Звезд России", вручили российский паспорт спустя несколько дней после приезда.

О Зале хоккейной славы

В ходе мероприятия в Торонто в Зал хоккейной славы также были включены обладатель Кубка Стэнли 2011 года в составе "Бостона" словацкий защитник Здено Хара, олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира канадский нападающий Джо Торнтон, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады защитник Данкан Кит, трехкратная олимпийская чемпионка канадка Дженнифер Боттерилл и олимпийская чемпионка в составе сборной США Брианна Деккер.

В прошлом году в Зал славы был введен Павел Дацюк. Из отечественных хоккеистов туда ранее вошли Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018), Сергей Зубов (2019). Кроме того, в 1974 году в Зал хоккейной славы был введен советский тренер Анатолий Тарасов.

Членов Зала хоккейной славы выбирает комитет, состоящий из 18 человек, в числе которых Ларионов. Туда могут попасть игроки, судьи и другие значимые персоны. Последняя категория включает в себя тренеров, менеджеров, комментаторов, владельцев команд и других людей, принимающих участие в развитии хоккея.