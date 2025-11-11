Форвард "Коламбуса" Марченко продлил серию с очками до 8 матчей

Его команда уступила "Эдмонтону" в овертайме

ОТТАВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Коламбус" уступил "Эдмонтону" в овертайме со счетом 4:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Эдмонтона" заброшенными шайбами отметились Джейк Уолманн (18-я и 60-я минуты), Коннор Макдэвид (41, 54) и Джек Рословик (61). У проигравших отличились Иван Проворов (12), Шон Монахан (22), Бун Дженнер (39) и Адам Фантилли (45). Российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин сделал результативную передачу.

Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко также записал на свой счет результативный пас. Россиянин продлил серию с очками до восьми матчей. За этот период игрок забросил три шайбы и семь раз ассистировал партнерам. Он является лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате с 17 очками (8 голов + 9 передач).

"Эдмонтон" занимает 5-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 18 очков в 17 матчах. "Коламбус" идет на последней, 8-й позиции Столичного дивизиона, имея на счету 15 очков по итогам 15 проведенных встреч.

В следующем матче "Эдмонтон" в ночь на 13 ноября сыграет в гостях против "Филадельфии", "Коламбус" днем ранее встретится на выезде с "Сиэтлом".