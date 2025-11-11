Махачев и Маддалена провели битву взглядов в небоскребе на Манхэттене

Поединок бойцов пройдет 16 ноября

Редакция сайта ТАСС

Ислам Махачев © Harry How/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Россиянин Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена из Австралии провели битву взглядов перед титульным поединком в полусреднем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Промоушен опубликовал видео, на котором бойцы стоят на смотровой площадке "Эдж" на небоскребе на Манхэттене в Нью Йорке. Она располагается на высоте порядка 345 метров.

Махачеву 34 года, на его счету 27 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина победная серия из 15 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

29-летний Делла Маддалена одержал 18 побед при 2 поражениях в MMA. Австралиец выиграл все 8 поединков под эгидой UFC, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 18 боев. В мае он завоевал пояс UFC в полусреднем весе, победив американца Белала Мухаммада.

Поединок между Махачевым и Маддаленой пройдет 16 ноября. Для австралийца этот бой станет первым в статусе чемпиона UFC. Турнир состоится в Нью-Йорке.