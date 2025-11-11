Дзюба назвал Овечкина умницей после его 900-й шайбы в НХЛ

Футболист считает достижение форварда "Вашингтона" крутым

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сделал крутое достижение, забросив 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал лучший бомбардир чемпионатов России и сборной страны по футболу Артем Дзюба.

Овечкин стал первым игроком, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Достижение покорилось ему в игре с "Сент-Луисом" (6:1).

"900 голов в НХЛ Саши Овечкина - это круто. Не созванивались. Он умница", - сказал Дзюба.

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки (894).