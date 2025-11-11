Юного теннисиста отстранили на полгода за удары по лицу соперников

Инцидент произошел на соревнованиях в Ессентуках

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Один из участников юношеского турнира по настольному теннису, проходившего в конце августа в Ессентуках, отстранен от спорта на полгода за то, что во время разминки ударил по лицу двух спортсменов. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Турнир памяти заслуженного тренера РСФСР Игоря Клипуновского проходил в Ессентуках с 26 по 31 августа. В рамках соревнований были разыграны медали среди юношей и девушек в возрастных категориях до 14 и до 16 лет.

После того, как 15-летний теннисист во время разминки совершил рукоприкладство в отношении двух игроков, он был дисквалифицирован главным судьей до конца соревнований.

В конце октября спортивно-дисциплинарная комиссия Федерации настольного тенниса России решила вынести наказание в виде прямой дисквалификации сроком на шесть месяцев (с 1 ноября 2025 года) и меру наказания в виде условной дисквалификации сроком на 6 месяцев (с 2 мая 2026 года).