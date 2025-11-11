Гимнастка Мельникова выступит в бундеслиге за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz

Соревнования пройдут 15 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова будет выступать за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в германской бундеслиге. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"В среду я вылечу в Германию, чтобы в конце недели выступить за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz в бундеслиге", - рассказала Мельникова.

Очередной тур женской гимнастической бундеслиги пройдет 15 ноября в Эслингене неподалеку от Штутгарта, где в 2019 году проходил чемпионат мира по спортивной гимнастике. Мельникова выступит разово в одном туре клубных немецких соревнований.

В настоящее время в заявку TSV Tittmoning-Chemnitz включены 12 гимнасток: 8 немок, 2 спортсменки из Австрии, по одной - из Швейцарии и России.

Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года, на ЧМ-2025 в Индонезии россиянка, выступавшая в нейтральном статусе, завоевала две золотые и одну серебряную награду.