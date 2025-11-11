Бобровский вышел на 9-е место по победам в "регулярках" НХЛ

В активе российского голкипера "Флориды" 437 побед

Редакция сайта ТАСС

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский © AP Photo/ Ian Maule

ВАШИНГТОН, 11 ноября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Бобровский, выступающий за "Флориду", поднялся на девятое место по количеству выигранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сравнявшись с шестикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Жаком Плантом.

В гостевой игре против "Вегаса" (3:2) на счету Бобровского 30 отраженных бросков из 32. Он одержал 437-ю победу в карьере. Рекордсменом является канадец Мартин Бродёр (691), который большую часть карьеры провел в "Нью-Джерси" и трижды стал победителем Кубка Стэнли. На восьмой позиции располагается дканадец Терри Савчук (445).

В прошедшей встрече седьмую шайбу в нынешнем сезоне забросил российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев. Его признали третьей звездой матча.

"Вегас" занимает 3-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 18 очков в 15 матчах. "Флорида" располагается на 7-й позиции Атлантического дивизиона с 17 очками по итогам 16 игр. В следующем матче "Вегас" в ночь на 14 ноября по московскому времени примет "Нью-Йорк Айлендерс", "Флорида" в этот же день сыграет дома с "Вашингтоном".