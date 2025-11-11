Траньков обратил внимание на проблему с прыжками у пар на Гран-при в Казани

Ни одна из пар на соревнованиях не избежала ошибок на прыжковых элементах

Максим Траньков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков считает печальным количество ошибок у спортивных пар в прыжковом контенте на этапе российского Гран-при в Казани. Такое мнение он твысказал ТАСС.

Ни одна из пар не избежала ошибок на прыжковых элементах. Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, вторыми - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, третьими - Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

"Тяжело комментировать парное катание, когда ни одна пара не может справиться с прыжковым контентом, - сказал Траньков. - Это какая-то беда просто. Не прыгнуть тулупы, сальхов не отточить, ну, извините меня. Если это один раз, если это случайно, то понятно. Но когда уже у нас третий этап Гран-при, и у взрослых на прыжках ошибки...".

"Тулуп и сальхов прыгали еще Елена Валова и Олег Васильев в 1984 году на Олимпийских играх. Поэтому пора бы как бы научиться прыгать эти прыжки уже параллельно - не самый сложный контент. И ваш покорный слуга десять лет назад тоже их прыгал на Олимпиаде. Должен же быть прогресс. Печально, что с прыжками как будто какие-то проблемы у наших ребят", - считает олимпийский чемпион.