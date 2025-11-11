Ягудин: у Валиевой есть все, чтобы быть сильнейшей фигуристкой в мире

Дисквалификация спортсменки истечет в декабре

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сегодняшний уровень женского одиночного фигурного катания позволяет надеяться, что Камила Валиева сможет быль сильнейшей в мире после возвращения. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

19-летняя Валиева ранее приняла решение возобновить карьеру после окончания дисквалификации. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Спортсменка будет тренироваться в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской.

"Сможет ли Камила вернуться на те же вершины - понятия не имею. Но хотелось бы, многие бы хотели. А как это все на нее повлияло - вопрос надо задавать первоисточнику, конкретно Камиле, - сказал Ягудин. - Единственное, я с ней сравнительно недавно разговаривал, и в ее ответе на мой вопрос не было и тени сомнения, что она начнет, и продолжит, и будет выступать. У нее правда читалась 100-процентная уверенность. Поэтому в данный момент у меня нет сомнений. Но говорить о будущем я не очень люблю, потому что если бы у бабушки были... Мы все прекрасно знаем концовку этой истории".

"Поэтому, думаю, нет такого человека, который бы не хотел пожелать Камиле сил. Четыре года прошло - это огромный срок, это пропасть. Но судя по тому, на каком уровне сейчас находится женское одиночное фигурное катание, то у Камилы все есть для того, чтобы вновь быть там - в когорте сильнейших, и быть не просто среди, а еще и выше всех", - подчеркнул Ягудин.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к сборной США.