Более 25 бобслеистов и скелетонистов РФ претендуют на нейтральный статус

Александр Третьяков © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Федерация бобслея России отправила в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) список из более чем 25 спортсменов, которые претендуют на выступление на зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

"Мы уже отправили в международную федерацию на проверку список из более чем 25 бобслеистов и скелетонистов, которые претендуют на получение нейтрального статуса, - рассказал Пегов. - В него вошли как молодые спортсмены, так и ветераны, включая олимпийского чемпиона 2014 года по скелетону Александра Третьякова. Очень рассчитываем на оперативность IBSF, так как совсем скоро стартует новый международный сезон".

Как сообщал ранее ТАСС, в начале ноября международная федерация выработала критерии получения нейтрального статуса и известила об этом своих российских коллег.

Российские бобслеисты и скелетонисты в трех последних сезонах были лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за санкций, наложенных IBSF после обострения ситуации на Украине. 20 октября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации о запрете на участие российских спортсменов в соревнованиях.

Первый этап Кубка мира по бобслею и скелетону пройдет с 21 по 23 ноября в Кортина-д'Ампеццо на олимпийской трассе, которая примет соревнования зимних Игр 2026 года. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, в соревнованиях по бобслею примут участие 170 спортсменов, по скелетону - 50.