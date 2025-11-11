Брылина удивляло, что Могильного долго не включали в Зал хоккейной славы

Хоккеисты вместе играли за "Нью-Джерси"

Александр Могильный, 2001 год

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Александр Могильный давно заслуживал включения в Зал хоккейной славы. Такое мнение ТАСС высказал игравший с Могильным в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" Сергей Брылин.

Церемония введения Могильного в Зал славы состоялась этой ночью. Могильный стал 10-м отечественным хоккеистом в Зале славы, который находится в канадском Торонто.

"Наверное, это самый талантливый хоккеист, с которым мне довелось играть в команде, по уровню исполнительского мастерства и пониманию игры, - сказал Брылин. - У него полный набор качеств, которые отделяют великих игроков от всех остальных. Поэтому я очень рад, что его приняли в Зал славы, он это заслужил. Возникает удивление только, почему у выборного комитета заняло так долго время, чтобы включить его".

"Нью-Джерси" с Могильным и Брылиным выиграл Кубок Стэнли в 2000 году. Могильный является рекордсменом по количеству голов (76) в регулярном чемпионате среди отечественных игроков.

"Когда он пришел к нам, у него все эти замечательные качества никуда не делись. Конечно, как игрок он был более опытный, поигравший много лет на самом высоком уровне и многого добившийся, - сказал Брылин. - Как мне кажется, в нашей команде не хватало такого хоккеиста, который бы добавил остроты в атаке, завершении, креатива. И я считаю, он очень хорошо влился в нашу команду. С ним было всегда приятно и просто играть. И та команда, победившая в Кубке Стэнли в 2000 году, для меня лучшая, в которой я играл. Мы с ним, к сожалению, давно не общались. Пользуясь случаем, хочу передать ему свои поздравления, я очень рад за него".