Путин поздравил Каляндру с победой на ЧМ по прыжкам на батуте

Глава государства пожелал спортсменке, чтобы этот триумф вдохновил ее на покорение новых вершин

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление победительнице чемпионата мира по прыжкам на батуте 2025 года в дисциплине "акробатическая дорожка" Арине Каляндре.

"Поздравляю вас с победой на чемпионате мира по прыжкам на батуте в Испании. Вы отлично подготовились к этим престижным соревнованиям, продемонстрировали незаурядное мастерство, характер и волю, уверенно опередили сильных, опытных соперниц", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал спортсменке, чтобы этот триумф вдохновил ее на покорение новых вершин. "Доброго вам здоровья, ярких достижений и всего наилучшего", - заключил президент.

На чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проходил в испанской Памплоне с 5 по 9 ноября, российские спортсмены завоевали одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую медаль. Они выступали в нейтральном статусе. В предыдущий раз спортсмены РФ выступали на чемпионате мира в 2021 году в Баку.