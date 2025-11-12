Статья

По стопам отца. Дети именитых российских футболистов

Сын легенды "Зенита" Андрея Аршавина Арсений стал чемпионом летнего первенства Москвы в составе московского "Спартака" 2012 года рождения. Рассказываем об известных детях футболистов, которые пошли по стопам их родителей

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитирев © Эрик Романенко/ ТАСС

Майкл Кокорин

Известный российский нападающий Александр Кокорин в 34 года выступает за кипрский "Арис". Поначалу его сын Майкл выступал в академии этого клуба, но затем перебрался в академию московского "Динамо", чьим воспитанником является Александр. Восьмилетний Майкл также, как и отец, выступает на позиции нападающего. Сам Кокорин говорил, что у сына получилось попасть в клуб без привязки к фамилии. Перспективы у Майкла есть - в академии "Ариса" он много забивал.

Даниил Аленичев

Дмитрий Аленичев остается одним из немногих российских футболистов, кто выиграл Лигу чемпионов - он это сделал вместе с "Порту" в сезоне-2003/04. Его старший сын Даниил не просто стал футболистом, но и также, как отец, играет за рубежом. Даниил Аленичев воспитывался в академии московских "Локомотива" и "Спартака", а в 20 лет выступает в полупрофессиональном чемпионате "Португалии". Сейчас он выступает за "Эрмесинд", также, как и отец, играет на пощиции полузащитника, но Аленичев-старший не видит в сыне себя и отмечает, что это совсем другой игрок.

Михаил и Денис Тихоновы

У восьмикратного чемпиона России в составе "Спартака" Андрея Тихонова оба сына пошли по стопам отца в футболе, играя, как и он, на позиции полузащитников. Старший из них Михаил: он воспитанник "Спартака", ему 27 лет. Большую часть карьеры он переходил в те клубы, в которых работал его отец. Сейчас он выступает за красноярский "Енисей". Денису Тихонову 23 года, он воспитанник "Родины", на один сезон ездил к отцу в "Енисей" в аренду, но сейчас продолжает выступать за московский клуб.

Павел Мелешин

Четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Алексей Мелешин выступал на позиции полузащитника и почти всю жизнь провел с красно-белыми. Сейчас он возглавляет "Спартак-2". Его сын Павел тоже воспитывался в академии "Спартака", и даже играл за основную команду красно-белых. Павел Мелешин, в отличие от отца - нападающий. 20 февраля во время аренды Мелешина-младшего у "Спартака" выкупил "Сочи". Игрок прошел курс восстановления от тяжелой травмы – разрыва крестообразной связки колена.

Артем Юран

Сергей Юран является одним из самых известных российских футболистов 1990–2000-х годов. Его старший сын Артем выступает на профессиональном уровне. В июле Сергей Юран возглавил турецкий "Серик Беледиеспор", за ним отправился Артем. Так же было с подмосковными "Химками", где отец и сын работали вместе. Недавно Юран-старший покинул "Серик", но младший остался в Турции.

Станислав Черчесов

Станислав Черчесов сейчас возглавляет грозненский "Ахмат". Его сын-тезка продолжил дело отца, став вратарем. Начинал он в Австрии, где Черчесов-старший закончил карьеру. Он выступал в разных клубах, но пиком можно назвать московское "Динамо", за которое Черчесов не сыграл ни одного матча. Вратарь завершил карьеру в июле 2024 года, его последним клубом стал тульский "Арсенал".

Салим Дасаев-Морено

Сын еще одного известного вратаря "Спартака" и сборной СССР Рината Дасаева также стал голкипером. Салим Дасаев-Морено — воспитанник академии красно-белых, позднее он присоединился к "Спартаку-2", но не смог там закрепиться. Сейчас 19-летний вратарь находится без клуба, хотя он успел провести несколько матчей во Второй лиге и Молодежной футбольной лиге.

Динияр Билялетдинов

Еще одним примером является семья Билялетдиновых. Старший - Ринат - играл в футбол, но больше зарекомендовал себя как тренер. А вот его сын Динияр прославился как футболист, завоевав бронзу чемпионата Европы 2008 года и поиграв в английском "Эвертоне". Он завершил карьеру в 2018 году и сейчас работает в академии московского "Локомотива".

Илья Помазун

Еще одна спартаковская семья вратарей. Старший из них, Александр, играл во многих клубах и сборной России. Младший Илья с 2025 года выступает за "Спартак" - он зарекомендовал себя себя в РПЛ, играя за ЦСКА и "Урал". Также в его в его активе уже есть матч за национальную команду. Но пока у Ильи не получается закрепиться в стартовом составе "Спартака", он уступает место в воротах Александру Максименко.

Игорь Дмитриев

Семья Дмитриевых разделилась по клубным пристрастиям. Старший из них, Сергей, связан с петербургским "Зенитом" и ЦСКА, став чемпионом СССР с обоими клубами. Младший, Игорь Дмитриев, с детства в "Спартаке", сейчас играет в основном составе на позиции полузащитника. К сожалению, Сергей Дмитриев скончался в 2022 году от онкологического заболевания.

