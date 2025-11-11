Карпин высказался о перспективах футболиста Джикии в сборной

Главный тренер национальной команды отметил, что для вызова в сборную защитнику необходимо хорошо играть

Защитник "Антальяспора" Георгий Джикия © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России не рассматривал приглашение защитника Георгия Джикии на товарищеские матчи в ноябре. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В последний раз Джикия сыграл за сборную России 16 октября 2023 года в матче против команды Кении.

"Георгию Джикии нужно играть, играть хорошо для попадания в сборную России. Сейчас мы не общались по этой теме", - сказал Карпин.

Джикии 31 год, летом он перешел на правах свободного агента в "Антальяспор". Он провел 13 матчей, забив 2 мяча.

В этом сезоне 24-летний полузащитник Никита Иосифов забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач в 26 матчах за словенский "Целе". "Пока без новых лиц на этом сборе. По Никите Иосифову - посмотрим насчет вызова в сборную России в 2026 году", - отметил Карпин.