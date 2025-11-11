ЦСКА объявил об уходе хоккеиста Мартина, проведшего 14 матчей

Вратарь перешел в ЦСКА перед началом сезона-2025/26, заключив контракт на два года

Спенсер Мартин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Канадский вратарь Спенсер Мартин покинул московский хоккейный клуб ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Мартин перешел в ЦСКА перед началом сезона-2025/26, заключив контракт на два года. В регулярном чемпионате канадец провел 14 матчей, в которых одержал 5 побед. Вратарь дважды сыграл "на ноль" и отразил 90,5% бросков по своим воротам. 5 ноября ЦСКА поместил Мартина с список отказов.

В сезоне-2024/25 Мартин выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" и за играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ) "Чикаго Вулвз". Также в НХЛ он представлял "Ванкувер", "Колорадо" и "Коламбус", всего в лиге на его счету 66 матчей, в которых он одержал 24 победы.

2 ноября в ЦСКА из уфимского "Салавата Юлаева" перешел вратарь Александр Самонов в обмен на денежную компенсацию. 5 ноября армейцы продлили соглашение с серебряным призером Олимпиады 2022 года до конца следующего сезона.

ЦСКА набрал 26 очков в 25 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.