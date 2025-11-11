Мамедов назвал смерть Сисикина огромной утратой для мирового спорта

Двукратный олимпийский чемпион скончался в возрасте 88 лет

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мировой спорт понес огромную утрату после смерти двукратного олимпийского чемпиона по фехтованию на рапире Юрия Сисикина. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Сисикин скончался в возрасте 88 лет.

"Российский, советский, мировой спорт понес огромную утрату - от нас ушел Юрий Федорович Сисикин, - сказал Мамедов. - Помню, когда я еще был начинающим спортсменом, он много судил на соревнованиях внутри нашей страны, потом стал международным судьей. Помню его красный пиджак судьи, когда выступал на своей первой Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. ФФР сделает все, чтобы помочь семье и достойно проводить в последний путь нашего великого чемпиона".

В 2024 году Сисикин был включен в Зал славы Международной федерации фехтования. Сисикин - заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион СССР и РСФСР, трехкратный обладатель Кубка Европы и СССР. После завершения карьеры он работал в качестве судьи на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов, а также на 12 мировых первенствах. В 2007 году он был введен в Зал фехтовальной славы России.