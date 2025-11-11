Монсон считает, что Махачев победит Маддалену

Бой за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в полусреднем весе пройдет в ночь на воскресенье в Нью-Йорке

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российский боец Ислам Махачев не оставит шансов чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Джеку Делла Маддалене. Такое мнение ТАСС высказал боец Джефф Монсон.

Бой Махачев - Маддалена пройдет в ночь на воскресенье в Нью-Йорке.

"Махачев не оставит Маддалене шансов, - сказал Монсон. - За счет борьбы я считаю Махачева фаворитом. Хотя Маддалена и окажет сопротивление, он хорош в стойке. Но за счет своего опыта, тренерского штаба и разносторонних навыков Махачев победит".

Махачеву 34 года, на его счету 27 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах (MMA). В активе россиянина победная серия из 15 поединков, единственное поражение он потерпел в бою с бразильцем Адрианом Мартинсом в октябре 2015 года. Россиянин владел поясом UFC в легком весе с октября 2022 года по май 2025-го. 14 мая он освободил титул чемпиона, чтобы перейти в полусреднюю весовую категорию.

29-летний Делла Маддалена одержал 18 побед при 2 поражениях в MMA. Австралиец выиграл все 8 поединков под эгидой UFC, его победная серия в смешанных единоборствах составляет 18 боев. В мае он завоевал пояс UFC в полусреднем весе, победив американца Белала Мухаммада.