13-летняя китаянка установила рекорд Азии в комплексном плавании на 200 м

Юй Цзыди преодолела дистанцию за 2 минуты 7,41 секунды

Юй Цзыди © AP Photo/ Vincent Thian

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Китаянка Юй Цзыди установила новый рекорд Азии по плаванию на 200 метров комплексом на Китайских национальных играх. Соревнования проходят в китайском Шэньчжэне.

13-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 7,41 секунды. Предыдущий рекорд Азии (2 минуты 07,57 секунды) был установлен китаянкой Е Шивэнь, которой на тот момент было 16 лет, на Олимпийских играх 2012 года.

Рекорд на этой дистанции принадлежит канадке Саммер Макинтош (2 минуты 5,7 секунды). Она установила его на соревнованиях в Канаде в июне 2025 года.