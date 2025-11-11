ФШР предложила внести новое достижение Шогджиева в Книгу рекордов России

Шогджиев стал самым юным дебютантом национальной сборной, выигравшим международный командный турнир

Роман Шогджиев © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) подала заявку на внесение достижения Романа Шогджиева в Книгу рекордов России как самого юного дебютанта национальной сборной, выигравшего международный командный турнир. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ранее Шогджиев в составе сборной России стал победителем командного турнира стран ШОС.

"Федерация шахмат России подала заявку на внесение достижения российского шахматиста Романа Шогджиева в Книгу рекордов России - "Самый юный дебютант национальной сборной России по шахматам, одержавший победу на международном командном соревновании". Ранее у Романа был зафиксирован рекорд как самого молодого международного мастера в истории шахмат", - сказал Ткачев.

Шогждиеву 10 лет, в июле Международная шахматная федерация официально присвоила ему звание международного мастера.