Пловчиха Ефимова считает, что ей нужно больше отдыхать

Спортсменка призналась, что у нее пока нет задора

Юлия Ефимова © Егор Алеев/ ТАСС

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова считает, что ей нужно больше отдыхать. Об этом она рассказала журналистам.

Ранее Ефимова заняла второе место в полуфинале чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м брассом. Первое место с юношеским рекордом России (29,74 секунды) заняла Ралина Гилязова.

"Давно ждем рекордов, надо больше таких девочек. Она очень талантливая, я за нее рада. Рада, что сегодня я смогла проплыть быстрее 30 секунд, это хорошо. Пока нет задора, видимо, нужно больше отдыхать", - сказала Ефимова.

Гилязова рассказала, что Ефимова является ее кумиром. "Я нацелена была на рекорд. Юля с детства была моим кумиром. Помню, мы с мамой смотрели чемпионат России, и когда Женя Чикунова (рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом - прим. ТАСС) ее обгоняла, мы были просто в шоке".

Чемпионат России проходит в Казани и завершится 12 ноября.