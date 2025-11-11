Система быстрого прохода на матч россиян будет доступна пользователям Max

Фаст-трек будет использован на матчах сборной России против перуанцев и чилийцев

Редакция сайта ТАСС

Футболисты сборной России © Михаил Синицын/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Система быстрого прохода на товарищеский матч сборной России с командой Перу в Санкт-Петербурге будет доступна пользователям национального мессенджера Max. Об этом сообщила пресс-служба сборной России.

Матч сборных России и Перу пройдет 12 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. На игру можно будет пройти без очереди с помощью фаст-трека от Max.

15 ноября сборная России на арене "Фишт" в Сочи сыграет с командой Чили. На эту игру также будет доступен фаст-трек. Впервые такая функция была использована на игре сборных России и Боливии в Москве 14 октября (3:0).