Станкович покинул пост главного тренера футбольного клуба "Спартак"

Серб возглавлял команду с начала сезона-2024/25

Деян Станкович © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Серб Деян Станкович покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"На данный момент красно-белые на шестом месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. Мы благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении "Спартака".

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25. До этого специалист работал в сербской "Црвене Звезде", венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории". В прошлом сезоне "Спартак" под руководством серба занял четвертое место в РПЛ и дошел до финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России.

В качестве игрока Станкович выступал за "Црвену Звезду", с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские "Лацио", в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и "Интер", где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды - Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.