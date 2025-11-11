Вадим Романов назначен на пост и. о. главного тренера "Спартака"

Во вторник "Спартак" объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вадим Романов назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Во вторник "Спартак" объявил об уходе с поста главного тренера серба Деяна Станковича, который возглавлял клуб с начала сезона-2024/25.

Романову 47 лет, с 2024 года он работал в тренерском штабе Станковича. Ранее он был руководителем академии "Спартака", с 2022 по 2024 год возглавлял молодежную команду красно-белых. Романов является воспитанником "Спартака", в период игровой карьеры он выступал за липецкий "Металлург", подмосковные "Химки" и "СКА-Энергию" из Хабаровска.