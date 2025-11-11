Футболист Умяров выделил сильные стороны сборной Перу

Товарищеский матч сборных России и Перу пройдет 12 ноября в Санкт-Петербурге

Редакция сайта ТАСС

Наиль Умяров © Софья Сандурская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Сборная Перу является добротной хорошей командой, российским футболистам будет интересно с ними сыграть. Об этом журналистам рассказал полузащитник московского "Спартака" и сборной России Наиль Умяров.

Умяров во второй раз принимает участие в сборе национальной команды. В ноябре российские футболисты сыграют с командами Перу и Чили.

"Настроение супер, боевое, предыгровое, будем стараться победить. Что касатся футболистов Перу, не могу сказать, что кого-то конкретно знаю, могу сказать, что посмотрели теорию в атаке и обороне. Хорошая добротная команда, которая в конкурентной среде играет с хорошими сборными, завтра будет интересно. Адаптация в сборной прекрасно проходит, все ребята и тренерский штаб хорошо приняли, все на самом высоком уровне, атмосфера и все вокруг", - сказал Умяров.

