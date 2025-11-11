Футболист "Спартака" Умяров узнал об уходе Станковича на пресс-конференции

Полузащитник готовится в составе сборной России к матчу с командой Перу

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров узнал об уходе серба Деяна Станковича с поста главного тренера клуба на пресс-конференции перед товарищеским матчем сборных России и Перу. Об этом Умяров сообщил журналистам.

Во вторник Станкович покинул пост главного тренера "Спартака".

"На самом деле только закончили тренировку, узнал от вас о Станковиче. Какие-то комментарии, наверное, тяжело дать сейчас", - сказал Умяров.

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25. После 15 туров Мир - Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.