Карпин назвал два самых запоминающихся гола за сборную России
Редакция сайта ТАСС
17:06
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Голы в ворота сборных Франции и Украины являются для главного тренера сборной России Валерия Карпина самыми запоминающимся. Об этом Карпин рассказал журналистам.
"Часто задавали такой вопрос, Америку не открою. Но отвечу. Самые запоминающиеся два гола- это мячи французам и украинцам", - сказал Карпин.
Матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2000 между сборными России и Франции завершился со счетом 3:2, Карпин забил победный гол на 87-й минуте. В том же турнире россияне дома сыграли с украинцами со счетом 1:1.