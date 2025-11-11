ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпортСборные по футболу

Карпин назвал два самых запоминающихся гола за сборную России

Редакция сайта ТАСС
17:06
Андрей Суетов/ ТАСС
© Андрей Суетов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Голы в ворота сборных Франции и Украины являются для главного тренера сборной России Валерия Карпина самыми запоминающимся. Об этом Карпин рассказал журналистам.

"Часто задавали такой вопрос, Америку не открою. Но отвечу. Самые запоминающиеся два гола- это мячи французам и украинцам", - сказал Карпин.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы - 2000 между сборными России и Франции завершился со счетом 3:2, Карпин забил победный гол на 87-й минуте. В том же турнире россияне дома сыграли с украинцами со счетом 1:1. 

Карпин, Валерий Георгиевич