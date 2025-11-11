Колосков рассказал, что Станкович не оправдал его ожиданий как тренер

Во вторник серб покинул пост главного тренера "Спартака"

Редакция сайта ТАСС

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что серб Деян Станкович не оправдал его ожиданий как тренер. Об этом Колосков сообщил ТАСС.

Во вторник Станкович покинул пост главного тренера московского "Спартака".

"Станкович много чем запомнился, и я даже не говорю о его поведении, конфликтах, пусть это все останется за скобками. Хочу отметить, что при нем игроки команды абсолютно не развивались, он не смог раскрыть их лучшие качества", - сказал Колосков.

"Когда он приходил, у меня были большие ожидания от него, потому что он, как любят говорить, человек футбольный, он столько всего выиграл на высшем уровне. Но, как показала практика, хороший игрок и хороший тренер - это не всегда одно и то же. При том, что ему брали тех игроков, кого он хотел, результат удовлетворительный, но не более того", - добавил он.

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25. После 15 туров Мир - Российской премьер-лиги московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.