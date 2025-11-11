Российский баскетболист Швед провел дебютный матч за УНИКС

Он набрал 11 очков в матче с "Самарой"

Алексей Швед

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион России по баскетболу Алексей Швед провел свой дебютный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за казанский УНИКС. В игре регулярного чемпионата с "Самарой" он набрал 11 очков.

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 99:67 в пользу УНИКСа.

Соглашение с 36-летним игроком было подписано 4 ноября и рассчитано на два месяца.

Последним клубом Шведа был петербургский "Зенит", который он покинул в августе. В Единой лиге ВТБ ранее он играл за подмосковные "Химки" и московский ЦСКА. Защитник дважды становился лучшим снайпером Единой лиги ВТБ, дважды признавался самым ценным игроком по итогам сезона, четыре раза участвовал в Матчах звезд. В Национальной баскетбольной ассоциации Швед выступал за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". С октября 2023 года по декабрь 2024 года баскетболист защищал цвета китайского "Шаньси Лунгс".

УНИКС одержал 8 побед и потерпел 1 поражение в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. Казанская команда занимает 2-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата. В следующем матче УНИКС 15 ноября примет московский ЦСКА.