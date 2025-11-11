Полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков на матче в ДР Конго

После гола гостей на трибунах и на поле начались беспорядки

Игроки "Мазембе" © Kaz Photography/ Getty Images

ТАСС, 11 ноября. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ во время беспорядков, начавшихся на матче чемпионата ДР Конго по футболу между командами "Симба" и "Мазембе". Об этом сообщает журналист Женовик Мбова на своей странице в соцсети X.

Игроки "Мазембе" сравняли счет - 1:1, после чего на трибунах и на поле начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и стреляла в воздух.

В заявлении пресс-службы Национальной футбольной лиги, которое приводит журналист Жоэль Ким, сообщается, что итоги матча будут подведены после обсуждения рапортов официальных лиц матча.